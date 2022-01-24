Если не вернусь… - в Баку почтили память Алигусейна Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие, посвященное памяти шехида 44-дневной Отечественной войны Алигусейна Мамедова "Dönməsəm, xatirəm qalsın" (Если не вернусь, пусть останется память обо мне), сообщает Trend Life.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На вечере памяти была представлена книга "Mən Əliyəm" (Я Али), посвященная жизни и боевому пути Алигусейна Мамедова. Вниманию участников мероприятия был представлен видеоролик "Kimdir Əlihüseyn", рассказывающий о школьных и студенческих годах Алигусейна Мамедова, о его работе, воинской службе.

Выступая на мероприятии, председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана Сакина Бабаева отметила, что книга поможет больше узнать об Алигусейне Мамедове. "Он делился своими мечтами с боевыми товарищами. Алигусейн Мамедов очень хотел открыть свое дело в сфере общественного питания. Еще проходя обучение в университете, он начал работать и обрел большой опыт в этой сфере", - сказала Бабаева.

Руководитель аппарата министерства труда и социальной защиты населения Фуад Мусаев подчеркнул, что память о шехидах всегда будет жить в наших сердцах. Славная история Азербайджана связана с именами шехидов, среди которых и Алигусейн Мамедов.

Было отмечено, что семьи шехидов и ветераны войны находятся в центре особого внимания и заботы государства.

Ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, профессор Мустафа Бабанлы рассказал, что в учебном заведении созданы уголки памяти, посвященные шехидам, получавшим образование в этом вузе. Также было отмечено, что в университете будут учреждены аудитории имени шехидов.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хиджран Гусейнова в своем выступлении отметила, что молодое поколение должно воспитываться на примере таких людей, как Алигусейн Мамедов. На их примере новое поколение должно знать, что означает любить Родину.

Выступление матери Алигусейна Мамедова – Арзу Мамедовой было представлено в форме обращения к сыну.

В фойе Международного центра мугама были представлены выставка работ молодых художников, посвященных патриотической теме, а также экспозиция личных вещей Алигусейна Мамедова.

Также на мероприятии была продемонстрирована коллекция дизайнера Кюбры Нуриевой под названием "Карабах".

Отметим, что в 2016 году Алигусейн Мамедов поступил в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, окончив обучение в котором в 2020 году, отправился на военную службу.

Когда началась 44-дневная Отечественная война Азербайджана, он как верный солдат встал на защиту Родины. Алигусейн Мамедов геройски погиб 9 октября 2020 года в боях на направлении Физули-Джебраил-Ходжавенд.

(Автор: Джани Бабаева)