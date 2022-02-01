В Израиле издана книга Александра Хакимова - личное послание сопланетникам

БАКУ /Trend Life/ - В Иерусалимском издательстве "Млечный Путь", в серии "Звезды "Млечного пути"", издана книга известного азербайджанского писателя-фантаста Александра Хакимова "Синхронный старт", сообщает Trend Life.

В аннотации к произведению написано: "В августе 1977 года с мыса Канаверал стартовал космический зонд NASA "Вояджер-1". Тогда же автор этой книги, выйдя за порог школы, "стартовал" во взрослую жизнь. С тех пор минуло 45 лет. "Вояджер-1", исследовав Юпитер, Сатурн, Уран, покинул Солнечную Систему и пустился в плавание по безбрежной Вселенной. Автор этой книги стал биологом, писателем-фантастом, журналистом. Много пережил, размышлял и писал. "Вояджер-1" несет на себе диск с посланием человечества гипотетической внеземной цивилизации. Эта книга – личное послание автора своим сопланетникам. Для широкого круга читателей".

Александр Хакимов отметил, что в книге затронуто много общих тем - освоение космического пространства, искусственный интеллект, происхождение человека и развитие цивилизации, религия и наука, культура и бескультурье, рассматриваются как самые светлые стороны человеческой натуры, так и самые темные, анализируются самые невероятные, фантастические гипотезы.

"Вместе с тем в книге много о нашей столице, особенно о том, старом Баку моей юности и молодости, и о некоторых бакинцах. Отдельные главы посвящены писателям-фантастам Евгению Львовичу Войскунскому и Андрею Измайлову. Я хочу от всей души и сердца поблагодарить Павела Амнуэля и Хелен Лимонову за бесценную помощь в издании моей книги! Отдельная благодарность художникам-дизайнерам Метанет Гараханлы и Джавиду Гулиеву", - отметил писатель.

Александр Хакимов (ученик Бориса Стругацкого) - член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе при Союзе писателей России, сотрудник Института генетических ресурсов Национальной академии наук Азербайджана, публицист, эссеист и сценарист, автор более двадцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)