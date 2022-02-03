Международный центр мугама вновь представит крупномасштабный проект "Вечера мугама" (ВИДЕО)

Культура 3 февраля 2022 14:15 (UTC+04:00)
Международный центр мугама вновь представит крупномасштабный проект "Вечера мугама" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама вновь представит вниманию зрительской аудитории крупномасштабный проект "Mugam axşamları" (Вечера мугама), сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Открытие состоится 17 февраля в 19:00.

В этот день любителей мугама своим выступлением порадуют ханенде Миралам Мираламов, Мамед Наджафов и Нисбет Садраева, в исполнении которых прозвучит мугам "Раст". Ханенде выступят в сопровождении музыкантов - заслуженной артистки Тараны Алиевой (ганун), Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), Амиля Мустафаева (нагара) и Васифа Юсибли (уд).

Напомним, что Международный центр мугама осуществляет реализацию ряда проектов, направленных на пропаганду азербайджанской национальной музыки, одним из которых является проект "Muğam axşamları".

В рамках данного проекта в исполнении известных ханенде звучат мугамы, народные песни и теснифы. Зрители уделяют огромное внимание проекту, который осуществляется в целях пропаганды будущим поколениям философии мугамного искусства, являющегося одним из главных достояний Азербайджана.

В течение этого года на сцене Международного центра мугама будут исполнены мугамы "Раст", "Шур", "Забул-Сегях", "Чахаргях", "Баяты-Шираз", "Хумаюн", "Шуштар", "Шахназ", "Орта Махур", "Аразбари", "Османлы", "Хайдари", "Баяты Гаджар", "Махур Хинди", "Карабах шикестеси", "Харидж Сегях", "Эйраты", "Сегях Мирзагусейн, "Кесме шикесте", "Байаты-Кюрд", "Овшары", "Дешти", "Гатар", "Рахаб", "Ширван Шикестеси".

Центр мугама реализует проект "Mugam axşamları" с 2017 года. Наряду с данным проектом Центр реализует ряд проектов, охватывающих различные жанры музыки, среди которых – "Aşıq musiqisi axşamları" (Вечера ашугской музыки), "Vokal musiqi axşamları" (Вечера вокальной музыки), "Muğamat var olan yerdə" (Там, где есть мугам), "Unudulmayanlar" (Незабываемые) и другие.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.Az

(Автор: Джани Бабаева)

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