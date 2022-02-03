Он спас людей ценой своей жизни…– о подвиге азербайджанца в Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана прошла презентация восстановленного документального фильма "Əbədiyyətə qovuşan ömür", посвященного Рахибу Мамедову (1967-1987 годы) – азербайджанскому солдату, проявившему героизм и спасшему около 30 человек во время наводнения в одном из сел Грузии.

В своем выступлении директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев рассказал, что в 1987 году в Грузии произошло сильное наводнение, на помощь местному населению были направлены военнослужащие советской армии, среди которых был и Рахиб Мамедов. Рахиб Мамедов в 1987 году проходил армейскую службу в Грузии.

Джамиль Гулиев подчеркнул, что благодаря его самоотверженности, мужеству много людей было спасено, однако сам Рахиб Мамедов трагически погиб. Посмертно он был награжден орденом Красной Звезды. В Азербайджане увековечена память о Рахибе Мамедове - его именем названы школа, улица, действует Мемориальный музей.

Говоря о фильме, директор Госфильмофонда отметил, что режиссер документальной киноленты о Рахибе Мамедове - заслуженный деятель искусств Азербайджана Джахангир Зейналлы внес вклад в сохранение памяти о герое Рахибе Мамедове.

"Фильм в то время был показан на телевидении, демонстрировался в кинотеатрах. Фильм очень эмоциональный. Большое воздействие на зрителя оказывает как визуальная составляющая, так и музыка, написанная председателем Союза композиторов, народной артисткой Азербайджана Фирангиз Ализаде. В киноленте собраны уникальные архивные материалы и интервью. Создателями фильма была проделана большая работа, требующая много сил и времени", - добавил Джамиль Гулиев.

В своем выступлении заслуженный деятель искусств Азербайджана Джахангир Зейналлы отметил, что Рахиб Мамедов – настоящий герой.

"Я выражаю признательность Джамилю Гулиеву и коллективу Госфильмофонда за то, что они восстановили этот фильм. Молодое поколение должно его посмотреть, и знать о подвиге Рахиба Мамедова", - сказал он.

Директор мемориального музея Рахиба Мамедова, брат героя – Сахиб Мамедов выразил признательность съемочной группе фильма, а также руководству и сотрудникам Госфильмофонда за внимание к памяти брата.

Далее состоялся показ документального фильма "Əbədiyyətə qovuşan ömür", в котором отражены те трагические события, представлены интервью жителей грузинского села, где произошло наводнение, а также сослуживца Рахиба Мамедова, который с восхищением рассказывает о его героизме и самоотверженности.

Отметим, что в этом году исполнилось 35 лет со дня гибели Рахиба Мамедова.

(Автор: Джани Бабаева)