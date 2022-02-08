Народный артист Энвер Гасанов передал свой личный архив Госфильмофонду Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд народного артиста Азербайджана, киноактера, режиссера Энвера Гасанова. Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

В созданный архивный фонд вошли свыше 700 фотографий, 40 киносценариев, а также афиши, плакаты, газетные и журнальные статьи, другие материалы.

Все переданные Госфильмофонду Азербайджана материалы Энвер Гасанов собирал лично.

Отметим, что Энвер Гасанов родился 17 августа 1950 года в Баку. В 1969 году окончил актерские курсы при киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В 1969-1973 годах учился на факультете "Актер драмы и кино" Государственного института искусств имени М.А. Алиева (ныне – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1965 года работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В кино Энвер Гасанов начал сниматься в юном возрасте. Он создал множество ярких и запоминающихся образов в фильмах "Семеро сыновей моих", "Дервиш взрывает Париж", "Бабек", "Пора седлать коней", "Последняя ночь детства", "Кура неукротимая", "Парни нашей улицы", "Четыре воскресенья", "Цена счастья", "Удар в спину", "Послезавтра в полночь", "Гачаг Наби", "Родные берега", "Земля, море, огонь, небо" и во многих других.

В качестве режиссера Энвер Гасанов работал над такими фильмами как Haray Xocalım, haray, Tələ и Sönməyən çıraq (о Гаджи Зейналабдине Тагиеве).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)