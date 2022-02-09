Ожидается участие Азербайджана в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в статусе страны-гостя

БАКУ /Trend Life/ - Ожидается участие Азербайджана, Германии и Франции в 2022 году в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в статусе страны-гостя, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт министерства культуры России.

На встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой глава дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума Егор Москвин отметил, что в этом году запланировано участие трех государств со статусом страны-гостя. Ожидается, что ими станут государства, заявленные в прошлом году - Азербайджан, Германия и Франция.

Также предполагается, что организация культурного форума будет строиться на четырех основных направлениях – искусство, музеи и культурное наследие, кино, а также креативные индустрии.

Отметим, что Санкт-Петербургский международный культурный форум не проводился два года - в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.

(Автор: Джани Бабаева)