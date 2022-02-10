Турецкие и азербайджанские кинематографисты снимут фильм о 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Турецкие кинематографисты в сотрудничестве с азербайджанскими коллегами снимут фильм о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана, сообщает Trend Life.

В связи с этим в Киноцентре "Низами" в Баку состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие члены съемочной команды - режиссер кинопроекта Селахаттин Санджакли, актер Эртугрул Шакар, продюсер Ялчин Чобан и руководитель компании Eslem Film Метин Юджелин.

По словам Селахаттина Санджакли, это будет полнометражный художественный фильм.

"Сейчас мы находимся на стадии разработки проекта - проводим встречи с азербайджанской стороной, определяем точные локации. Фильм будет посвящен 44-дневной Отечественной войне, освобождению города Шуша от армянской оккупации. Мы с глубоким уважением чтим память шехидов и желаем скорейшего выздоровления ветеранам 44-дневной Отечественной войны", - сказал он.

Санджакли отметил, что турецкие кинематографисты также ставят задачи расширения сотрудничества с азербайджанскими коллегами и реализации в будущем ряда кинематографических проектов.

Турецкий актер Эртугрул Шакар отметил, что он впервые посетил Азербайджан, и ощущает себя здесь как дома.

"Проект нашего фильма - это история о людях, которые около 30 лет жили в тоске по родным землям, о людях смелых, мужественных, освободивших от оккупации свою исконную землю, о патриотах, безгранично любящих Родину, о тех, кто вписал героическую страницу в современную историю Азербайджана", - сказал актер.

Продюсер Ялчин Чобан подчеркнул, что предстоящий фильм будет его вторым кинопроектом в Азербайджане, летом был снят фильм про полицейских.

"У нас много творческих идей и планов, которые мы хотим реализовать в Азербайджане. Что касается предстоящего фильма, то съемочная группа будет состоять из представителей Турции и Азербайджана. И это касается не только актеров, но и технического состава фильма. Будет проведен кастинг и мы определим исполнителей главных ролей", - сказал Ялчин Чобан.

Руководитель компании Eslem Film Метин Юджелин добавил, что над фильмом будет работать большая команда. Съемки планируется начать летом.

Отметим, что Селахаттин Санджакли и Эртугрул Шакар хорошо известны азербайджанскому зрителю по сериалу "Kurtlar Vadisi" (Долина Волков).

(Автор: Джани Бабаева)