Али Агаларов продолжает уверенно продвигаться в музыкальной индустрии: презентован трек Move (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Юное дарование Али Агаларов (сценический псевдоним A.LI) продолжает уверенными шагами продвигаться в музыкальной индустрии. На этот раз на всех музыкальных платформах и в соцсетях представлена новая песня Али Агаларова - зажигательный фанковый трек Move, сообщает Trend Life.

Автором уже четвертой песни Али стал азербайджанский музыкант Вилаят Нифталиев, более известный как WEEL.

(Автор: Вугар Иманов)