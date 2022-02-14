В Центре искусств "Хатаи" пройдет выставка-продажа "Акварельные впечатления"

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре искусств "Хатаи", 1 марта в 18.00, состоится открытие выставки-продажи Akvarel Təəssüratlari (Акварельные впечатления), сообщает Trend Life.

Мероприятие состоится при организации министерства культуры Азербайджана, парламентского комитета по культуре, Союза художников, Азербайджанской государственной картинной галереи, представительства Международного общества акварелистов - IWS Azerbaijan в Баку и Галереи акварельных работ "Хатаи" при одноименном Центре искусств.

Главная цель - развитие и пропаганда акварельного искусства, а также поддержка художников, работающих в данном направлении. В экспозиции будет представлено более 80 акварельных работ около 60 художников.

Выставка посвящена 10-летию со дня основания Международного общества акварелистов (IWS Globe International Watercolor Society). Будет подготовлен электронный каталог экспозиции, а ее участники будут награждены памятными подарками и сертификатами.

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(Автор: Вугар Иманов)