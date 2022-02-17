100-летие Фикрета Амирова отметят в Узбекистане

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане в 2022 году пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения видного азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

В течение года планируется проведение международной конференции "Фикрет Амиров – яркая личность музыкального искусства Азербайджана, основатель жанра симфонического мугама в мировой музыке", концерта с участием азербайджанских музыкантов и Национального симфонического оркестра Узбекистана, на котором прозвучат сочинения Фикрета Амирова, и других мероприятий.

Кроме того, Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева намерен передать ноты ряда произведений Фикрета Амирова в профильные высшие учебные заведения Узбекистана.

Также волонтеры центра подготовили и разместили в "Википедии" информацию о Фикрете Амирове на узбекском языке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)