Новшество из Эстонии в Азербайджан – аудиовизуальное вещание LoLa (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли посредством системы аудиовизуального вещания LoLa прошел мастер-класс профессора Эстонской академии музыки и театра, пианиста Пеэпа Лассманна, сообщает Trend Life.

LoLa (система потоковой передачи аудиовизуальных данных lo w la tency) - сетевое программное обеспечение для воспроизведения музыки, впервые разработанное в 2005 году в США. Проект направлен на обеспечение музыкальных представлений в реальном времени и на объединение исполнителей и музыкантов, которые физически находятся далеко друг от друга, через онлайн-соединение с помощью современных сетевых сервисов. Технология служит для замены поездок, которые приводят к большой потере времени исполнителей и музыкантов, участие которых необходимо в мероприятиях (концерты, мастер-классы, обучение и т. д.), проводимых в разных географических точках, заменяя их онлайн-доступом к этим мероприятиям.

В мастер-классе приняли участие студенты БМА, исполнившие произведения зарубежных классиков. Мероприятие организовано в рамках проекта EaPConnect (Eastern Partnership Connect), объединяющего страны "Восточного партнерства" Ассоциации GEANT.

Ректор БМА, народный артист СССР, профессор Фархад Бадалбейли высоко оценил проведение мастер-класса посредством LoLa. Было отмечено, что применение этой аудиовизуальной системы в БМА, которая имеет большие возможности для пропаганды азербайджанского музыкального наследия, произведений композиторов, образцов популярной музыки в мире и обмена мировыми ценностями, даст положительные результаты. В настоящее время более 100 организаций по всему миру используют технологию LOLA.

(Автор: Вугар Иманов)