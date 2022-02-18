В Баку впервые прозвучали церковные сонаты (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха) прошел вечер камерной и органной музыки, посвященный 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

В сопровождении оркестра "Симург" под управлением Узеира Мамедова исполнительница на органе Нигяр Мамедова впервые представила бакинской публике Церковные сонаты Моцарта. Эти произведения широкому слушателю практически неизвестны. В оригинальной версии представляются для двух скрипок, виолончели и органа, и в транскрипции для камерного оркестра с органом. Моцарт сочинил 17 церковных сонат, и все они были написаны композитором в Зальцбурге, в период с 1772-го по 1780 год для использования во время богослужения (откуда их название). Как известно, в эпоху Моцарта церковные сонаты звучали после чтения Нового Завета или исполнялись на воскресных церковных концертах. Этот цикл, пожалуй, единственное, что написано для струнных и органа великим австрийцем.

На вечере также прозвучали произведения Иоганна Баха, Якоба, Мендельсона, Гордона Янга, Ганса-Андре Стамма, Узеира Гаджибейли, Гара Гараева и Таира Ягубова.

(Автор: Вугар Иманов)