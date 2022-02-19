Юная азербайджанка приняла участие в проекте Всемирного фонда детского творчества

БАКУ /Trend Life/ - 10-летняя азербайджанская художница Лейли Мусаева приняла участие в социальном проекте Всемирного фонда детского творчества (США). Об этом сообщила Trend Life педагог Мусаевой, член Всемирного фонда детского творчества, художница Нармина Велиева.

Всемирный фонд детского творчества реализовал проект под названием "Человеческая безопасность", в ходе которого при помощи детского рисунка было акцентировано внимание на мировых социальных проблемах.

В рамках проекта подготовлены социальные ролики и печатные издания. В проекте приняли участие 15 юных авторов из Азербайджана, Монголии, Уганды, США, Тайваня, Аргентины, Шри-Ланки.

В описании к своей работе Лейли Мусаева отметила, что всегда хотела бы видеть наш мир наполненным добротой. По ее мнению, именно доброта может изменить мир к лучшему.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)