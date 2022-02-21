Встреча искусства и истории. Картины Нурланы Гаджиевой представлены в Стамбуле (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Картины Нурланы Гаджиевой представлены в старинной галерее "Antic Cisterna" Стамбула в рамках экспозиции "Встреча искусства и истории" международного проекта "2. Sanat ve Tarih Buluşması Uluslararası Karma Sergi", сообщает Trend Life.

Работы более двадцати мастеров из разных стран мира представлены в галерее, которая была построена в эпоху позднего Рима и ранней Византии, что придает особую значимость и визуализацию композициям художников.

"Мы продолжаем знакомить наших гостей, приезжающих в Стамбул со всего мира, с оригинальными произведениями разных художественных течений и дисциплин", - говорят организаторы.

Экспозиция вызвала большой интерес любителей изобразительного искусства и будет представлена до 2 марта.

Отметим, что работы Нурланы Гаджиевой были ранее представлены в различных экспозициях в Великобритании, Германии, Турции и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)