Встреча искусства и истории. Картины Нурланы Гаджиевой представлены в Стамбуле (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Картины Нурланы Гаджиевой представлены в старинной галерее "Antic Cisterna" Стамбула в рамках экспозиции "Встреча искусства и истории" международного проекта "2. Sanat ve Tarih Buluşması Uluslararası Karma Sergi", сообщает Trend Life.
Работы более двадцати мастеров из разных стран мира представлены в галерее, которая была построена в эпоху позднего Рима и ранней Византии, что придает особую значимость и визуализацию композициям художников.
"Мы продолжаем знакомить наших гостей, приезжающих в Стамбул со всего мира, с оригинальными произведениями разных художественных течений и дисциплин", - говорят организаторы.
Экспозиция вызвала большой интерес любителей изобразительного искусства и будет представлена до 2 марта.
Отметим, что работы Нурланы Гаджиевой были ранее представлены в различных экспозициях в Великобритании, Германии, Турции и т.д.
(Автор: Вугар Иманов)