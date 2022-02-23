В Баку откроется сказочная выставка Favolе, посвященная началу весны

Культура 23 февраля 2022 17:27 (UTC+04:00)
В Баку откроется сказочная выставка Favolе, посвященная началу весны

БАКУ /Trend Life/ - В Галерее искусств Музейного центра 4 марта состоится открытие персональной выставки Афсаны Хабиб "Favolе", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В первые дни весны 2022 года Афсана Хабиб готовится представить свою персональную выставку Favole, которая включает в себя большую коллекцию работ, которые объединены общей темой, такой как любовь к красоте. Favolе переводится с итальянского как "сказки, легенды" и перекликается с именем самой художницы, ведь в переводе с азербайджанского "Афсана" обозначает "легенда".

Автор подготовила для ценителей прекрасного экспозицию из 62-x полотен, объединенных идеей загадки, множества смыслов и… игры. Не случайно большинство из них посвящены такому уникальному явлению мировой культуры, как Венецианский карнавал.

На вернисаже можно увидеть и венецианские маски в натуральную величину – числом около двадцати, они составляют внушительный раздел выставки. Ярко раскрашенные, сложные по форме и рельефные, эти характерные детали карнавала словно сошли с полотен художницы. Каждая маска выполнена Афсаной Хабиб вручную, что называется, «от» и «до». И каждая – уникальна, неповторима.

Афсана Хабиб живет и работает в Баку. С детства она росла в прекрасной творческой атмосфере. Отец Афсаны Хабиб – архитектор, и в детстве она всегда с большим интересом следила за рисунками своего отца. Повзрослев, Афсана решила пойти по другому жизненному пути и получила высшее образование в Азербайджанском экономическом университете. После окончания университета, она решила, что творчество ­– ее истинное предназначение, образ жизни и оно стало занимать более высокое место в ее сердце.

"Я посмотрела на себя со стороны и, наконец, поняла, в какой сфере я больше всего нахожусь в жизни и какую профессию я могу назвать своей. Итак, в моей жизни появились полотна и краски, – вспоминает художница. – Примерно в это время я имела честь познакомиться со школой одного из самых любимых художников Азербайджана, Сакита Мамедова. Он принял меня в свою команду и доверил секрет своего мастерства. Мне очень понравился стиль опализм - уникальный стиль творчества учителя. При поддержке Сакита Мамедова я выбрала свой собственный творческий стиль работы, основываясь на опализм. Но главное – та неоценимая поддержка, которую он оказал мне как учителю. За это я ему очень благодарна. Стиль «Опализм» был краеугольным камнем в моем творчестве. Работая в этом стиле, мне удалось добиться выйти на свой собственную технику", – говорит художница.

Ранее работы Афсаны Хабиб были представлены в Париже, Риме, Лондоне, Москве, Брюсселе, Тбилиси и других городах мира. Она участник международных конкурсов и победитель многих конкурсов.

Открытие выставки: 4-е марта, 2022 г. (вход по пригласительным)

Даты выставки: с 5 по 10-е марта, 2022 г. (вход свободный)

Время работы: 10:00 – 18:00

Адрес: Музейный Центр, пр. Нефтяников, 49

T.: +99412 493 5883; +99450 273 2180

E.: [email protected] / www.museumcenter.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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