Британская компания сняла фильм о герое Карабахской войны

Культура 23 февраля 2022 22:09 (UTC+04:00)
Британская компания сняла фильм о герое Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку 28 февраля состоится презентация документально-исследовательского фильма "Oğul" (Сын), снятого британской компанией Broken Pot Media, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.

Лента повествует о поисках военнопленного Натига Гасымова, пропавшего без вести в 1992 году во время нагорно-карабахского конфликта.

Режиссер и автор сценария фильма Каран Синг беседовал в Азербайджане, Италии, Великобритании и России со свидетелями тех событий. В фильме представлено интервью с итальянским военным фотографом Энрико Сарсини, который был свидетелем допроса Натига Гасымова армянскими военнослужащими.

Отметим, что несмотря на то, что с тех событий прошло почти 30 лет, мать Натига Гасымова верит, что ее сын жив и вернется...

Оператор фильма – Симон Стэнфорд. Хронометраж картины - 46 минут. В фильме также заняты азербайджанские актеры.

Натиг Гасымов родился второго января 1971 года в селе Кичик Гарамурад Гедабейского района. В 1991 году он присоединился к отряду добровольцев в первой Карабахской войне.

В 1992 году, попав в окружение вместе с шестью товарищами, Натиг Гасымов после их гибели в течение пяти дней в одиночку оказывал сопротивление врагу. Только после того, как армяне пригрозили убить 22 ходжалинцев, если он не сдастся, Гасымов покинул албанскую церковь, в которой находился, и был захвачен в плен. Он до последнего держал флаг Азербайджана перед армянскими агрессорами.

(Автор: Джани Бабаева)

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