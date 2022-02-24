В Баку выступит обладатель редкого тембра голоса

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 7 марта состоится вечер музыки эпохи барокко, сообщили Trend Life в филармонии. Начало - в 19:00.

Концерт пройдет в рамках проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") и приурочен к Международному женскому дню – 8 Марта.

Солист программы – лауреат международных конкурсов Тофиг Зейналов (контратенор). Вокалист выступит в сопровождении концертмейстера Илахи Исмаиловой.

Отметим, что Тофиг Зейналов - первый обладатель редкого тембра голоса - контратенора среди студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Он является учеником заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, оперного исполнителя Ильхама Назарова (баритон, контратенор).

Напомним, что автор идеи проекта Gənclərə dəstək – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)