История пропавшего без вести добровольца первой Карабахской войны Натига Гасымова

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров Park Cinema с 1 марта пройдут показы документального фильма Oğul ("Сын"), рассказывающего историю 19-летнего Натига Гасымова - пропавшего без вести добровольца первой Карабахской войны, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

Фильм снят британской компанией Broken Pot Media и повествует о поисках военнопленного Натига Гасымова, пропавшего без вести в 1992 году во время нагорно-карабахского конфликта.

Режиссер и автор сценария фильма Каран Синг беседовал в Азербайджане, Италии, Великобритании и России со свидетелями тех событий. В фильме представлено интервью с итальянским военным фотографом Энрико Сарсини, который был свидетелем допроса Натига Гасымова армянскими военнослужащими.

Отметим, что несмотря на то, что с тех событий прошло почти 30 лет, мать Натига Гасымова верит, что ее сын жив и вернется...

Как отметили в сети кинотеатров Park Cinema, все средства, собранные от продажи билетов, будут перечислены в Фонд YAŞAT.

Отметим, что Натиг Гасымов родился 2 января 1971 года в селе Кичик Гарамурад Гедабейского района. Во время первой Карабахской войны (в 1991 году) он присоединился к отряду добровольцев.