Мой Азербайджан – стартовал конкурс для детей и молодежи

БАКУ /Trend Life/ - Дан старт Республиканскому фестивалю детского рисунка "AZƏRBAYCANIM" (Мой Азербайджан), а также в его рамках объявлен конкурс, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Фестиваль проводится Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерства образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана и Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики АР.

Цель художественного проекта, проводимого в рамках "Года города Шуша" – развитие способностей талантливых детей, подростков и молодежи, активизация их творческой деятельности, а также более широкая пропаганда культурного наследия освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

В проекте могут принять участие дети и молодежь в возрасте до 21 года. Желающие участвовать в проекте могут до 2 мая 2022 года отправить фотографию своей художественной работы, указав ее название, а также свое имя, фамилию, год рождения, учебное заведение и контактный номер, в группу "Xətai Sənət Mərkəzi" в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/groups/144172178999749/?ref=share). Участники могут отправлять на конкурс не более двух работ. Тема работ свободная.

Отбор работ будет проводиться по следующим возрастным категориям: до 11 лет, 11-16 лет и 16-21 год.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по WhatsApp по номеру (051)310-74-01.

Авторы, чьи работы будут экспонироваться на выставке, получат соответствующие сертификаты.

Информационная поддержка выставки – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)