"История одного народа – для всего мира" – выставка работ Рами Меира в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку открылась выставка художника Рами Меира, сообщает Trend Life.

Рами Меир – горский еврей по национальности, родился в Баку. Художник уделяет большое внимание азербайджанскому периоду своей жизни, изображает исторические улочки городов и селений Азербайджана и традиции и быт горских евреев.

Выставка художника в Баку проходит под названием "История одного народа – для всего мира", в нее вошли более тридцати живописных полотен Меира из серии "Горские евреи". А также работы, выполненные им в технике чеканки по металлу, деревянные скульптуры, декоративные монеты из драгоценных металлов.

В беседе с корреспондентом Trend Life Рами Меир отметил, что счастлив приехать на Родину, и "История одного народа – для всего мира" стала его первой персональной выставкой, организованной в родном Баку.

"Посредством экспонируемых произведений хотел бы представить историю моего народа, моей семьи, историю горских евреев. Эта выставка тематическая. Я родился в Баку, переехал на постоянное место жительство в Израиль в 1990 году. Важно понимать, что именно в Азербайджане горские евреи получили возможность спокойно жить, заниматься земледелием, ремеслами, торговлей", - сказал художник.

Работая над картинами, Рами Меир ставил перед собой задачу создать достоверные, документальные образы своего народа. Поэтому для живописных полотен по книгам, дореволюционным открыткам, старым газетам, архивным документам, рассказам старших представителей своей семьи изучал быт горских евреев, исследовал то, из каких материалов создавались ритуальная утварь, украшения, предметы статуса – кинжалы, карманные часы. Изучал ткани того времени, их текстуру и цвета, и все это перенес на свои картины.

"На выставке представлены не только картины, но и чеканные изделия, это работы, созданные в 1982-1983 годах, они мне крайне дороги. А также резьба по дереву – красивые по своей идее и дизайну образцы. Знаменательно, что в экспозиции представлен специально сотканный к выставке бакинскими мастерицами ОАО "Азерхалча" ковер "Губинские ковровщицы из Красной Слободы" по сюжету моей одноименной картины. Думаю, было бы интересно, если в дальнейшем этот ковер будет представлен на выставках в США, Франции и других странах", - подчеркнул Рами Меир.

Меир также выразил восторг коллекцией Азербайджанского национального музея ковра в Баку.

"Восхищаюсь Азербайджанским национальным музеем ковра, его коллекция заслуживает большого внимания. Я ознакомился с экспонатами музея, и они произвели на меня большое впечатление", - добавил он.

На открытии экспозиции выступили директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, директор по производству ОАО "Азерхалча" Алисафа Нуриев, руководитель Международного благотворительного фонда горских евреев по Азербайджану Шауль Давидов, представитель посольства Израиля в Азербайджане Марк Ифраимов, куратор выставки Мария Филатова и другие отметили, что все работы Рами Меира объединены одной темой – историей, культурой, традициями и обычаями горских евреев – малой народности с самобытной культурой и собственным языком джуури.

Живописные картины на выставке дополняют старинные открытки и предметы декоративно-прикладного искусства горских евреев XIX-XX веков из личной коллекции художника: традиционный текстиль, ювелирные украшения, бытовая утварь.

Произведения серии "Горские евреи" создавались художником на протяжении нескольких лет как отдельный проект - посвящение своему народу. Рами Меир буквально по крупицам восстанавливал историю горских евреев, действовал как историк-документалист. Он максимально достоверно передал не только внешнюю сторону жизни, но и эстетику бытия целого народа, заложенную в фактуре и орнаментах тканей, архитектуре синагог, убранстве жилищ и лавок ремесленников, в образах людей. Кроме того, будучи частью своей культуры, зная ее изнутри, Рами Меир сумел отразить и духовную жизнь своего народа, его глубокую мудрость и философию.

Выставка "История одного народа – для всего мира" пройдет в Баку с 1 марта по 1 апреля 2022 года.

(Автор: Джани Бабаева)