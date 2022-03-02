В Баку прошла церемония срезки со станка ковра "Тирмесаягы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась церемония срезки со станка ковра "Тирмесаягы", сообщили Trend Life в музее.

Этот ковер, сотканный по эскизу народного художника Азербайджана, кавалера ордена "Истиглал", выдающегося представителя азербайджанского искусства ковроткачества Камиля Алиева (1921-2005 годы), создан в рамках празднования 100-летия со дня его рождения.

Церемония прошла с соблюдением древних обычаев, сопровождающих этот этап работы над ковром.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)