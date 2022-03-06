Во Дворце Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт, посвященный "Году города Шуша" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт, посвященный "Году города Шуша" и памяти видного ханенде Хана Шушинского, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие народные артисты Мансум Ибрагимов, Назакет Теймурова, Мелекханым Эйюбова, Тейюб Асланов, Гюльяз Мамедова, Гюльянаг Мамедова, Самир Джафаров, ритм-группа Natiq под управлением народного артист Натига Ширинова, заслуженные артисты Тайяр Байрамов, Севиндж Сарыева, Анар Шушалы, Бабек Нифталиев, Сабухи Ибаев, а также Камила Набиева, Сабина Арабли, Миралам Мираламов, Анар Гулиев, Рявана Гурбанова, Эльданиз Мамедов, Гюнай Имамвердиева, танцевальный ансамбль Azərbaycan mirvarisi под управлением заслуженной артистки Наили Мамедзаде и коллектив Бакинской хореографической академии. Выступление артистов прошло в сопровождении инструментального ансамбля Buta под управлением Ровшана Гурбанова.

На вечере прозвучали композиции мугама и народные песни, среди которых Mahur-Hindi, Bayatı-Qacar, Qatar, Qarabağ şikəstəsi, Arazbarı, Heyratı, а также авторские произведения Хана Шушинского - Qəmərim, Şuşanın dağları, Ay gözəl, Məndən gen gəzmə, Al yanağında, Dağlarda çiçək, Gözəl yarım, Dilbərim, Ay qəşəng ceyran, Ay qara qız, Qızılgül и т.д.

Гостям были представлены видеоматериалы о жизни и творчестве Хана Шушинского и деятельности Фонда Хана Шушинского, который возглавляет его дочь Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

Хан Шушинский (Исфандияр Джаванширов, 20.08.1901 – 18.03.1979) - прямой потомок основателя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира. Родился в городе Шуша, учился в Реальной школе, любил естественные науки, знал русский язык и фарси, отдавал предпочтение литературе и поэзии, особенно увлекался творчеством Физули. Еще в 16 лет за блестящее исполнение на одном из Шушинских меджлисов мугама "Кюрд-Шахназ" его стали называть Хан.

Он действительно стал Ханом азербайджанской музыки! Хан Шушинский - обладатель сильного голоса с широким диапазоном с мастерством пел мугамы, народные песни и теснифы, среди которых были "Махур-Хинди", "Баяты-Гачар", "Гатар", "Карабах шикестеси", "Аразбары", "Хейраты" и т.д. Исполнял народные песни с особым блеском, при этом добавляя в них новые штрихи. Поскольку Исфандияр хорошо играл и на бубне, то всегда имел успех, исполняя ритмические мугамы. Был автором многих произведений – "Гямярим", "Ай гёзял", "Мяндян ген гязмя" и многих других, посвятив родной Шуше песню "Şuşanın dağları başı dumanlı" ("Покрыты туманом горы в Шуше").

В фильме же "Не та, так эта" (Мешади Ибад), снятом по одноименной музыкальной комедии азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, Хану Шушинскому аккомпанируют исполнитель на кяманче Тялат Бакиханов и тарист Бахрам Мансуров.

В 60-е годы организовал мугамную студию при Азербайджанской государственной филармонии (ныне – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), преподавал в Азербайджанском государственном музыкальном училище (ныне - Бакинский музыкальный колледж).

Хан Шушинский был любимцем азербайджанской публики, и когда кто-то хорошо исполнял мугамы, ему говорили: "Ну, ты прямо Хан Шушинский!". Любовь народа к Хану Шушинскому не знала границ. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

Фото - Рамин Гурбанов

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(Автор: Вугар Иманов)