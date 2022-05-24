Прошло 10 лет со дня кончины народного артиста Азербайджана, профессора Зохраба Адыгезалзаде

БАКУ /Trend Life/ - Когда уходит из жизни замечательный человек, трагически обрывая многочисленные нити, связывающие его с сегодняшним днем, со всеми, кого, по словам Сент-Экзюпери, он успел "приручить", влюбить в себя, в свой мощный талант, то перед лицом образовавшейся зияющей пустоты невозможно бездействовать. Хочется чем-то восполнить это постоянно ощущаемое отсутствие, хочется писать и говорить об этом человеке, делиться воспоминаниями о нем, чтобы создать воображаемый портрет, который сможет соперничать с его прототипом. Нет, портрет этот должен быть еще лучше, еще возвышеннее!

10 лет, как не стало народного артиста Азербайджана, профессора Зохраба Адыгезалзаде (3 июля 1940 -24 мая 2012), оставившего яркий след в исполнительском искусстве и педагогической деятельности, будучи всегда приверженным высшим общечеловеческим и национальным идеалам.

О великой силе созидания в творчестве

Зохраб Адыгезалзаде - видный представитель азербайджанской фортепианной школы, исполнитель, педагог, воспитавший целую плеяду замечательных музыкантов. Он сыграл основополагающую роль в развитии и пропаганде азербайджанского фортепианного искусства. Современные достижения азербайджанской исполнительской школы по классу фортепиано, безусловно, связаны с именем этой личности. Блестящая, виртуозная техника исполнения пианиста не оставляла равнодушным всех, кто хотя бы однажды слышал его выступление. Зохраб Адыгезалзаде принадлежит к эпохе, единодушно признанной "золотым десятилетием" (60-е гг.) азербайджанской музыки ХХ столетия и установившей те высокие критерии, которым мы стремимся соответствовать и сегодня.

В одном из своих интервью Trend Зохраб Адыгезалзаде сказал: "Со временем, в котором жизненный опыт и профессиональный стаж слились воедино, появляется определенная профессиональная зрелость, на все смотришь с иных ракурсов - и как педагог, и как исполнитель, и как слушатель не только других музыкантов, но и своих учеников, потому что, слушая, анализируешь. В связи с этим я все больше задумываюсь о великой силе созидания в творчестве, т.е. вся наша жизнь с момента появления на свет с помощью Всевышнего, который дает нам все: способность слышать, видеть, говорить, мыслить, творить, двигаться, что само по себе - творчество. Когда я думаю об этом, я прихожу к выводу, что все это совпадает с нашей музыкальной профессией. Например, на концертах я не просто слушаю произведение, а то, как исполнитель передает свое восприятие и понимание созданного композитором, вложенного в произведение личного интеллектуально-эмоционального потенциала. Я всегда поражался, как на пяти линейках можно создать оперу, балет, симфонию... Все это заставляет мыслить и думать: одна нота - это нота, звук, а две ноты - уже фраза, уже состояние некоего чувства и мысли. Мир музыки сам по себе гениален и я отношусь к нему, как к созданию самого человека, творческому проявлению его способностей и мировидения. Композитор творит музыку, исполнитель оживляет ее, внося свое понимание, интерпретируя по своему задуманное композитором. И здесь проявляется творческое начало".

И истоки этого творческого начала - в самом детстве…

На пути к музыкальному Олимпу

Родители Зохраба не были музыкантами, но, по его же словам, ни одно их семейное торжество не обходилось без музыки и поэзии. В доме собирались родственники, друзья, и там всегда звучали азербайджанские народные песни и танцы. Видя любовь Зохраба к музыке, отец даже купил ему аккордеон, и хотя дома были и другие музыкальные инструменты, мальчика тянуло именно к фортепиано. Наконец в 9 лет его отдали в музыкальную школу №2, в стенах которой воспитывались многие будущие видные музыкальные деятели республики. Эта школа, возглавляемая ученицей великого Узеира Гаджибейли Фатмой Самедовой, была одной из лучших в Баку. Этот период учебы в музыкальной школе, а также проведенный в стенах Государственной филармонии имени Муслима Магомаева, в особой артистической атмосфере был богат на впечатления и способствовал становлению и формированию его будущего профессионализма. Он присутствовал на репетициях оркестра, хора и других коллективов, наблюдал за работой дирижеров, известных музыкантов-исполнителей. И сам юный талант с блеском выступал на многих концертах школы и в зале филармонии, завоевывая симпатии профессионалов и любителей музыки. Успешно окончив музыкальную школу за пять лет, он поступил в специальную музыкальную школу при Азербайджанской консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в класс знаменитого педагога по классу фортепиано Майора Бреннера. Педагоги этой школы также отмечали несомненные виртуозные данные юного пианиста, его трудолюбие, целеустремленность и искреннюю влюбленность в музыку. Последующая учеба в консерватории продолжила творческое формирование вундеркинда, дала возможность постигать секреты классического мастерства.

Благодаря своему таланту он после окончания консерватории в 1962 году начал свою педагогическую деятельность по специальности фортепиано в консерватории. Не останавливаясь на достигнутом, поступил в ассистентуру Московской консерватории, в класс Якова Флиэра, а затем в 1964 году - в аспирантуру Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, в класс выдающегося пианиста, профессора Павла Серебрякова, где проучился до 1970 года. Огромная влюбленность в свою профессию, трудолюбие и высокая культура и здесь выделили его из среды студентов. Павел Серебряков говорил, что "в нем счастливо сочетаются талантливость и завидное трудолюбие". Именно эти качества позволили Зохрабу Адыгезалзаде не останавливаться в своем развитии и с каждым годом осваивать все новые художественные вершины.

К 1970 году молодой пианист, выпускник двух консерваторий (бакинской и ленинградской), дипломант Всесоюзного конкурса, игра которого была отмечена выдающимся пианистом современности Генрихом Нейгаузом, стал педагогом Азербайджанской консерватории, воспитав плеяду именитых музыкантов, которые ныне успешно продолжают его путь во многих странах мира.

Гордость Азербайджана и Турции

Вплоть до 90-х годов Зохраб Адыгезалзаде успешно совмещал педагогическую работу с исполнительской деятельностью. Являясь более 20 лет солистом филармонии, а также Госконцерта и Союзконцерта, он выступал с сольными программами в столицах бывшего СССР, в различных городах России, на многих международных, всесоюзных и республиканских фестивалях, конкурсах пианистов, на которых был удостоен дипломов и званий. Много гастролировал, проводил мастер-классы в России, Польше, Австрии, Турции, Германии, Дании, Бельгии, Италии, Чехии, арабских странах. Неоднократно приглашался в качестве председателя государственных выпускных экзаменов в Ленинградскую, Новосибирскую, Тбилисскую консерватории. На гастролях он выступал с прославленными коллективами академических симфонических оркестров Ленинграда, Москвы, турецкими исполнителями. Он выступал с такими дирижерами, как Ниязи, Чингиз Гаджибеков, Рауф Абдуллаев, Рамиз Меликасланов, Назим Рзаев, Владимир Есипов, Хикмет Шимшек, Вахтанг Жордания, Юрий Темирканов, Юрий Серебряков. Выступления вызывали большой резонанс в местной и зарубежной прессе.

10 лет Зохраб Адыгезалзаде был ректором существовавшей в те годы Народной консерватории. За годы работы он выпустил большое количество квалифицированных пианистов, которые достойно представляют азербайджанскую фортепианную школу по всему миру (Германия, Франция, США, Турция, Россия). Совместное творчество с Фикретом Амировым, Гара Гараевым, Севдой Ибрагимовой, Джовдетом Гаджиевым, Сарваром Ганиевым и другими классиками проходят красной нитью через его жизнь.

Яркой страницей является жизнь и деятельность Зохраба Адыгезалзаде в Турции. В 1990 году он принимает приглашение министра культуры Турции Намика Кямаля Зейбека по работе в этой стране с целью внедрения там азербайджанской музыкальной системы образования. Здесь он начинает работать в Эскишехире - новом университетском городке, где только открылась Государственная консерватория университета "Анадолу". Здесь он фактически стоял у истоков музыкального образования европейского типа, в начале процесса формирования системы профессионального музыкального обучения. Под его руководством стали проводиться международные фестивали в Эскишехире, а воспитанники получили возможность выступать в различных странах. Естественно, что он сам был ярким примером для своих учеников, гастролируя по городам Турции, где только за первый год дал 16 сольных концертов! Возглавил кафедру фортепиано, помимо блистательной педагогической и исполнительской деятельности, он ввел множество полезных новшеств в деятельность консерватории: способствовал введению курсов по истории пианизма, методике и педагогике, создал три симфонических оркестра, открывал концертные залы, проводил различные конкурсы. Многие новшества были связаны с активным приобщением учащихся к концертно-исполнительской деятельности. На международных фестивалях и по сей день с успехом выступают воспитанники Зохраба Адыгезалзаде, который всячески пропагандировал азербайджанскую музыку, включая ее в свои выступления, а также в программы учащихся.

"Я был первым азербайджанцем, получившим приглашение на работу в этой стране. Я поехал, и мне там понравилось. Все, что я предлагал и говорил, тут же воплощалось на деле без промедления, т.е. руководство поддерживало меня во всем. К нам стали приезжать за опытом преподаватели из других турецких консерваторий, интересуясь всеми этапами работы. Помимо турок, там работали и поляки, итальянцы, венгры, русские, все вопросы решались советом сообща, проводились мастер-классы с участием ведущих музыкантов России, Израиля и др. стран. Каждый педагог считает консерваторию своим вторым домом, потому что там сумели создать не коллектив, а одну большую семью. Становление консерватории требует десятилетий напряженной работы, поэтому, думаю, не случайно, что на 14 год работы консерватория в Эскишехире стала лучшей в Турции. Это при том, что в Турции функционирует 38 консерваторий!", - говорил педагог.

До конца своих дней работая в Турции на протяжении последних 22 лет, музыкант никогда не терял связи с Азербайджаном. Он часто приезжал в Баку, проводил мастер-классы в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, выступал с концертными программами, принял участие в первом Габалинском международном фестивале.

"Гениальная музыка, звучащая в райском уголке земли, коим без сомнения является Габала, производит потрясающее впечатление, просто дух захватывает! Трудно выделить кого-то... Именно поэтому музыкальные величины мирового класса, приехавшие на фестиваль, с которыми я беседовал, отмечали незабываемость и необычность впечатлений всех концертов. Представьте, заканчивается концерт, и масса сливается с оркестром, все общаются в необыкновенной радости и упоении от причастности к волшебному событию или сами оркестранты превращаются в слушателей, когда играют другие исполнители. Этот момент безумно впечатляет! Фестиваль завоевал право на жизнь и еще долго будет совершенствоваться, ведь в творчестве предела совершенству нет. Тот факт, что в зале сидели рядовые габалинцы и жители близлежащих сел и городов, радовало и удивляло, с каким вниманием они слушали серьезную музыку. То, что мы увидели в Габале - это чудо: чудо природы, чудо-город, чудо музыки, чудо общения и погружения в высокое искусство музыки. Видеть сам процесс и быть соучастником - это колоссально!", - делился впечатлениями музыкант.

Отцовская гордость

Зохраб Адыгезалзаде был не только прекрасным музыкантом и педагогом, но и примерным главой семьи. И после себя оставил не только великое наследие и талантливых учеников, но и его дети пошли по стопам отца. Фарид Адыгезалзаде - лауреат международных конкурсов, на протяжении более 20 лет работает в университете "Анадолу", а Мурад Адыгезалзаде – директор Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Азербайджана, профессор, и они продолжают славное дело отца.

"Когда работаешь со своими детьми, ориентируешься не только на отцовскую любовь и желание видеть свое чадо идущим по твоим стопам. Способности и желания ребенка не менее важны, и надо готовить их с самых малых лет. Старший сын - Фарид - музыкант высокого интеллектуально-философского плана, он должен сначала весь материал осмыслить, пропустить через себя. Что касается Мурада, то должен признаться как педагог, что это своего рода самородок, талант, встречающийся довольно редко. Безусловно, я горжусь своими детьми", - говорил с гордостью отец.

Интересно, что Зохраб Адыгезалзаде вместе со своими детьми выступил еще на одном из новогодних огоньков на Центральном телевидении СССР. Они играли фрагменты из "Тысячи и одной ночи" великого Фикрета Амирова на трех роялях. По словам Фикрета Амирова, чьи произведения Зохраб Адыгезалзаде исполнял задолго до знакомства и дружбы с композитором, он "давно мечтал о таком близком ему по духу исполнителе своих произведений, и, услышав прелюдии и миниатюры в его интерпретации, понял, что это именно он".

Художественный облик исполнителя-музыканта, прежде всего, определяется содержанием его внутреннего мира, характерными особенностями его человеческой натуры. Среди наиболее привлекательных качеств Зохраба Адыгезалзаде - интеллигентность, открытость и вдумчивость, что, несомненно, сказывалось на игре исполнителя, наполняя ее проникновенным смыслом и глубиной. Высокий профессионализм, широкая эрудиция, великолепное владение техникой, драматическая хватка - вот тот арсенал, который позволяет Мастеру свободно ориентироваться во многих сферах фортепианной литературы. Этому он учил своих учеников и детей. И в жизни считал себя счастливым человеком.

"Я счастлив от того, что я музыкант. Кто-то радуется заработанным деньгам, мое же счастье в музыке. Я радуюсь каждому утру, когда, проснувшись, заранее предвкушаю, как надену чистую белую сорочку, как сяду за рояль. Вы не поверите, я ни разу в жизни не садился за инструмент небритым или не в накрахмаленной рубашке. Я обожаю свой инструмент - это как святыня!", - говорил Маэстро.

Вся жизнь и творчество Зохраба Адыгезалзаде - пример безграничной любви к музыке, профессии и Родине. Маэстро нет с нами уже 10лет, но он навсегда останется гением азербайджанского музыкального искусства. И музыканты не одного поколения продолжают опираться на его достижения, открывая новые горизонты исполнительского мастерства.