"Азербайджанфильм" объявил конкурс – победителей ждут денежные призы

БАКУ /Trend Life/ - Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы объявляет о проведении конкурса сценариев под названием "AZƏRBAYCANFİLM – 100", сообщили Trend Life на киностудии.

Цель конкурса, проводимого в категории "Сценарий полнометражного художественного фильма" - поддержка и стимулирование деятельности творческих людей, работающих в сфере кинематографии, привлечение к процессу новых творческих сил и формирование сценарного портфолио киностудии.

Конкурс, приуроченный к 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, проводится на тему "Карабах".

Прием документов осуществляется в электронном формате с первого по 30 июня 2022 года посредством электронной почты [email protected] Победители будут определены Экспертным советом, созданным при киностудии.

Победители получат денежное вознаграждение в размере 10 000 (I место), 8 000 (II место) и 5 000 (III место) манатов.

Имена победители будут объявлены 2 августа текущего года в День национального кино.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам (012) 430-87-84/85 (рабочие дни с 10:00-17:00), а также написав на адрес электронной почты [email protected]