В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие выставки работ Агасалеха Нури Nurlu sənət dünyası (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялось торжественное открытие персональной выставки работ заслуженного художника Азербайджана Агасалеха Нури Nurlu sənət dünyası, сообщает Trend.

В экспозиции представлены авторские витражи, картины и эскизы 82-летнего мастера.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий.

На открытии председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов подчеркнул, что Агасалех Нури является одним из лучших мастеров витражного искусства.

"Мы знаем друг друга на протяжении около 60 лет, и могу с уверенностью сказать о большом таланте Агасалеха Нури как художника и мастера, а в плане личности - как об очень скромном человеке. Всю свою жизнь он посвятил развитию национального искусства, такой сложной сфере, как витражное искусство. Каждая работа мастера пропитана любовью к искусству, философией созидания, отраженной в прекрасных творениях", - сказал Фархад Халилов.

Дочь Агасалеха Нури, заслуженная художница Алия Азимова от имени семьи и отца выразила признательность Центру Гейдара Алиева за организацию выставки.

"Я горжусь своим отцом, который всю свою жизнь влюблен в монументальное витражное искусство, создав множество замечательных произведений. С детства визит в его мастерскую для меня всегда был праздником, потому что его творчество всегда мне казалось волшебным и загадочным миром. На протяжении творческой деятельности он совершенствовал витражное искусство, привнося в него новые элементы и национальные мотивы. Во время многочисленных поездок по миру он делился своим опытом с коллегами, перенимал лучшие образцы этого монументального искусства, применяя их в различных проектах в стране, воплощая гармонию философии Востока и Запада, ценности мультикультурализма. Главными для отца всегда оставались сохранение и пропаганда азербайджанских национальных ценностей, наследия и искусства. Великий лидер Гейдар Алиев всегда высоко оценивал творчество отца, и символично, что выставка проводится в Центре Гейдара Алиева, что является для нас большой честью", - сказала Алия Азимова.

Она отметила, что ее отец мечтает, чтобы витражное искусство развивалось и на освобожденных землях Карабаха.

С давних времен витражи всегда завораживали и поражали людей своей красотой и утонченностью. Несмотря на прошедшие столетия, этот уникальный вид декоративно-прикладного искусства и сегодня остается в центре внимания.

Агасалех Нури своим стилем и почерком привнес в древнее витражное искусство совершенно новое направление. Отдавая предпочтение орнаментальному направлению, он создает свои произведения, характерные для восточных традиций, на новом, современном уровне. Синий, бирюзовый и желтый цвета, выбранные для орнаментов художником, использующим синтез новых современных методов в процессе производства стекла, а также витражи, выполненные по ковровому принципу, вызывают особое ощущение роскоши, спокойствия и уюта.

После успешного начала деятельности со своей дипломной работой под названием "Музыканты", разработанной для станции "Иншаатчылар" Бакинского метрополитена, Агасалех Нури принял активное участие в художественной жизни Азербайджана, создав витражи для ряда общественных, государственных и частных зданий.

Его работы можно увидеть в Союзе художников Азербайджана, Институте рукописей Национальной академии наук (НАНА), Доме-музее Самеда Вургуна, мечети Бибиэйбат, немецкой лютеранской церкви и других известных зданиях Баку.