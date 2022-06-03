Грандиозная премьера балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова в Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 27 мая по первое июня в Болгарском национальном театре оперы и балета в Софии по случаю Дня независимости Азербайджана и 30-летия установления дипломатических отношений между нашей страной и Болгарией состоялась грандиозная премьера балета "Тысяча и одна ночь" великого композитора Фикрета Амирова, сообщил Trend Life музыкальный руководитель и дирижер постановки балета Эйюб Гулиев.

Премьера также была приурочена к 100-летию выдающегося азербайджанского композитора. Хореографом-постановщиком спектакля является всемирно известный балетмейстер, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра, заслуженный деятель искусств России, наш соотечественник Эльдар Алиев, авторы либретто - Рустам и Максуд Ибрагимбековы, художник по декорациям - Семён Пастух, художник по костюмам - Галина Соловьева, видеодизайн - Вадим Дуленко, ассистент художника - Наргиз Гулиева.

Музыкальным руководителем и дирижером новой постановки балета является главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Вторым дирижером - является Борис Спасов (Болгария). Основные партии в новой постановке балета были представлены в исполнении ведущих солистов Национального оперного театра в Софии и приглашенных артистов из разных стран мира.

Цецо Иванов (Шахрияр), Екатерина Чебыкина (Нурида), Марта Петкова (Шехерезада), Эмиль Йорданов (Раб), Альфред Яго (Синдбад), Симеон Атанасов (Аладдин), Георгий Баняев (Птица Рух), София Цуцакова-Абенанти (Принцесса Будур), Венера Христова (Марджана), Иван Георгиев (Алибаба), Георгий Аспарухов (Разбойник) и другие артисты балета исполнили свои партии с огромным воодушевлением и огромной самоотдачей. В спектакле также принимали участие симфонический оркестр, солисты (сопрано) и хор под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева. Партию тара в оркестре исполнил солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамин Азимов.

Все премьерные показы спектакля прошли при полном аншлаге. По завершению каждого спектакля публика стоя аплодировала всем участникам постановки. Премьера балета вызвала огромный резонанс в столице Болгарии.

Гала-вечер балета проведен при поддержке посольства Азербайджана в Болгарии и Международного фонда тюркской культуры и наследия.