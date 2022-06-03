Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялась презентация книги "Азербайджанская этномузыкология (1921-2021)" заведующего кафедрой "Азербайджанская традиционная музыка и современные технологии" БМА, заслуженного деятеля искусств, доктора искусствоведения, профессора Тариэля Мамедова, сообщает Trend Life.

Первая часть издания посвящена 100-летию Бакинской музыкальной академии, а вторая освещает развитие этномузыкологии в азербайджанской науке. В данном научном труде содержится список всех изданных за последнее столетие книг, методических рекомендаций, диссертаций сотрудников БМА на азербайджанском и русском языках, а также аудиоиздание "Живые голоса истории". Среди голосов, запечатлённых на аудионосителе, голоса таких выдающихся деятелей политики и искусства, как общенациональный лидер Гейдар Алиев, основоположник национальной классической музыки Узеир Гаджибейли, композиторы Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ниязи, Бюльбюль, Дмитрий Шостакович и другие. В книгу также включены статьи ряда известных этномузыковедов Турции, России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Проректор БМА по академическим вопросам, заслуженный педагог, доктор философии по педагогике, профессор Нармина Гулиева поздравила Тариэля Мамедова с изданием книги и отметила значимость события в культурной жизни страны. Доктор философии по искусствоведению, заслуженный педагог Ульвия Иманова и заслуженный деятель искусств, профессор БМА, доктор философии по искусствоведению Зумруд Дадашзаде поздравили Тариэля Мамедова с выходом в свет большого научного труда, который является большим вкладом в нашу музыкальную культуру и пожелали ему и всей академии новых творческих успехов.

Автор издания Тариэль Мамедов рассказал о работе над книгой и выразил признательность за содействие в реализации проекта.

В презентации приняли участие известные современные музыковеды из-за рубежа - проректор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, доктор искусствоведения, профессор Константин Зенкин, профессор Московской государственной консерватории, доктор искусствоведения Виолетта Юнусова, доктор искусствоведения, профессор Института архитектуры и искусства, член-корреспондент НАНА Рена Мамедова, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствоведения Министерства культуры Российской Федерации Гюльтекин Шамилли, профессор Таджикского государственного института культуры и искусства им. М.Турсунзаде, доктор искусствоведения Фируз Ульмасов. Каждый из них в свою очередь также поздравил Тариэля Мамедова, Бакинскую музыкальную академию, а также всю азербайджанскую музыкальную науку с пожеланиями дальнейшего процветания.

В художественной части вечера выступили преподаватели и студенты БМА, были представлены «Аллегро» Арнольда Малколма, «Поэма-монолог» Фикрета Амирова, «Танго» Астора Пьяццола и «Лезгинка» Тофига Гулиева.