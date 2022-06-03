...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)

Культура Материалы 3 июня 2022 16:29
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялась презентация книги "Азербайджанская этномузыкология (1921-2021)" заведующего кафедрой "Азербайджанская традиционная музыка и современные технологии" БМА, заслуженного деятеля искусств, доктора искусствоведения, профессора Тариэля Мамедова, сообщает Trend Life.

Первая часть издания посвящена 100-летию Бакинской музыкальной академии, а вторая освещает развитие этномузыкологии в азербайджанской науке. В данном научном труде содержится список всех изданных за последнее столетие книг, методических рекомендаций, диссертаций сотрудников БМА на азербайджанском и русском языках, а также аудиоиздание "Живые голоса истории". Среди голосов, запечатлённых на аудионосителе, голоса таких выдающихся деятелей политики и искусства, как общенациональный лидер Гейдар Алиев, основоположник национальной классической музыки Узеир Гаджибейли, композиторы Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ниязи, Бюльбюль, Дмитрий Шостакович и другие. В книгу также включены статьи ряда известных этномузыковедов Турции, России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Проректор БМА по академическим вопросам, заслуженный педагог, доктор философии по педагогике, профессор Нармина Гулиева поздравила Тариэля Мамедова с изданием книги и отметила значимость события в культурной жизни страны. Доктор философии по искусствоведению, заслуженный педагог Ульвия Иманова и заслуженный деятель искусств, профессор БМА, доктор философии по искусствоведению Зумруд Дадашзаде поздравили Тариэля Мамедова с выходом в свет большого научного труда, который является большим вкладом в нашу музыкальную культуру и пожелали ему и всей академии новых творческих успехов.

Автор издания Тариэль Мамедов рассказал о работе над книгой и выразил признательность за содействие в реализации проекта.

В презентации приняли участие известные современные музыковеды из-за рубежа - проректор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, доктор искусствоведения, профессор Константин Зенкин, профессор Московской государственной консерватории, доктор искусствоведения Виолетта Юнусова, доктор искусствоведения, профессор Института архитектуры и искусства, член-корреспондент НАНА Рена Мамедова, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствоведения Министерства культуры Российской Федерации Гюльтекин Шамилли, профессор Таджикского государственного института культуры и искусства им. М.Турсунзаде, доктор искусствоведения Фируз Ульмасов. Каждый из них в свою очередь также поздравил Тариэля Мамедова, Бакинскую музыкальную академию, а также всю азербайджанскую музыкальную науку с пожеланиями дальнейшего процветания.

В художественной части вечера выступили преподаватели и студенты БМА, были представлены «Аллегро» Арнольда Малколма, «Поэма-монолог» Фикрета Амирова, «Танго» Астора Пьяццола и «Лезгинка» Тофига Гулиева.

Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Азербайджанская этномузыкология. Живые голоса истории (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости