Необыкновенный мир таланта - В Баку торжественно отметили юбилей Фирангиз Ализаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел торжественный вечер, посвященный 75-летнему юбилею видного композитора, председателя Союза композиторов Азербайджана, члена-корреспондента НАНА, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде, сообщает Trend Life.

Гостями вечера стали видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, многочисленные поклонники творческого таланта Фирангиз Ализаде.

Выступая на мероприятии, министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что Фирангиз Ализаде своим творчеством пропагандирует национальную музыкальную культуру далеко за пределами Азербайджана. Ее сочинения известны как на Родине, так и за рубежом, и стали отражением современной азербайджанской музыки.

Министр подчеркнул, что композитор внесла значимый вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры, обогащение композиторского искусства и классической музыки. Наряду с этим, она сыграла важную роль в становлении многих студентов.

Деятельность Фирангиз Ализаде получила высокую оценку на международном уровне, ее произведения звучат в самых престижных концертных залах разных стран мира, их исполняют известные музыкальные коллективы и солисты.

Также было отмечено, что творчеству Фирангиз Ализаде, которое является ценным кладезем не только для наших исполнителей, но и для нашей музыкальной науки, посвящен ряд исследовательских работ.

В концертной программе торжественного вечера выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова. Солисты программы – замечательный шведский виолончелист Маркис Куплаис и народная артистка Азербайджана, вокалистка Гюльназ Исмаилова. В программе были исполнены сочинения "Nağıllar", "Mərsiyə", ария из оперы "İntizar", впервые в Баку прозвучало произведение "NİZAMİ Cosmology".

Фирангиз Ализаде - композитор широкого творческого диапазона. Она является автором опер, балетов, многочисленных произведений камерной, симфонической, инструментальной, вокальной, хоровой музыки. Ее произведения воплощают современность и традиции национальной музыки. Прозвучавшие на вечере композиции с первых минут приковали внимание слушателей. Произведения Фирангиз Ализаде тронули публику до глубины души, они звучали вдохновенно, унося слушателей в необыкновенный мир таланта композитора.

Свою любовь и уважение к творческому таланту Фирангиз Ализаде слушатели выразили оглушительными овациями.

Отметим, что концерт прошел в рамках музыкального фестиваля, посвященного юбилею Фирангиз Ализаде.