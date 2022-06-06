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Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 6 июня 2022 12:58
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха) прошел концерт камерного оркестра Cadenza (Cadenza Contemporary Orchestra), приуроченный к Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life.

В концертной программе были представлены произведения азербайджанских и мировых классиков – Узеира Гаджибейли, Асафа Зейналлы, Хайяма Мирзазаде, Эртогрола Джавида, Вольфганга Моцарта, Джона Кейджа, Дмитрия Шостаковича. Одним из интересных моментов вечера стало дирижирование оркестром 7-летней Хазрой Мамедовой, учащейся школы №239. По словам художественного руководителя оркестра, композитора Туркар Гасымзаде, такой формат впервые применен коллективом, когда им дирижировал ребенок. Малышка же призналась, что ей очень понравилось дирижировать оркестром, и в будущем может выбрать себе эту профессию музыканта.

Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
Только посмотрите, как 7-летняя азербайджанская девочка дирижирует оркестром! Очень мило! (ВИДЕО, ФОТО)
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