Академия талантов – будущие звезды азербайджанской музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - За свою плодотворную деятельность, которая составляет 100-летний период, Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли (БМА) воспитала не одно поколение высокопрофессиональных музыкантов, сообщает Trend Life.

Высокое качество педагогической работы проявляется в успехах студентов БМА. Также неизменной традицией Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли является поддержка совсем юных музыкантов. Именно эта поддержка становится большим заделом на будущее.

В начале июня в залах БМА было организовано несколько концертных программ юных дарований, эти вечера публика приняла крайне тепло, одаривая выступающих бурными аплодисментами.

Сольный концерт ученика Средней специальной музыкальной школы-студии БМА, вокалиста Теймура Кязымова прошел в Большом зале БМА. Кязымов - участник проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, лауреат 25 международных и республиканских конкурсов.

В концерте, наряду с вокалистом, приняли участие и другие талантливые ученики школы-студии БМА, лауреаты международных и республиканских конкурсов - Гюльнара Салманова, Заррин Шукюр, Мухамедали Ибрагимов и Хатун Гулиева.

Кязымов выступил в сопровождении концертмейстера БМА Диляры Керимовой. Ведущей мероприятия была старший преподаватель БМА, доктор философии по искусствоведению Алёна Инякина.

Концертная программа включила в себя произведения композиторов разного периода времени. В результате перед слушателями развернулась панорама ярких музыкальных сочинений от эпохи барокко до современности. На вечере прозвучали произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганнеса Брамса, Фикрета Амирова, Сулеймана Алескерова, а также Прелюдия №9 Теймура Кязымова в исполнении автора. Кульминацией программы стало исполнение патриотической песни "Zəfər nəğməsi" композитора, музыковеда, заместителя директора по научно-методической работе школы-студии БМА, доктора философии по искусствоведению Айтен Огтайгызы и легендарной песни Муслима Магомаева на слова Наби Хазри "Odlar yurdu".

В малом зале БМА прошел концерт студентов I курса на тему "Фортепианный ансамбль". В мероприятии приняли участие студенты, обучающиеся в классах у старших преподавателей Академии, докторов философии по искусствоведению Севды Мамедовой и Севды Мамедли. Творческая палитра этих педагогов широка и разнообразна, а их ученики целеустремленные, трудолюбивые и талантливые молодые люди. Вниманию слушателей были представлены образцы из балетов Гара Гараева, Фикрета Амирова, "Скерцо" (фортепианный дуэт) Арифа Меликова и азербайджанская народная песня "Çal-oyna", а также сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Жоржа Бизе, Антонина Дворжака и других. Композиции исполнили лауреаты международных конкурсов – Назрин Гуламова, Лейла Гусейнзаде, Нургюль Асланова, Субхия Аскерова, Асмер Алхасова, Хидаят Садыгбейли, Али Талыбов, Гюльнар Гадирова, Улькяр Абасова, Назрин Магеррамли, Фатима Рагимли, Гумрал Зейналова, Гюльтекин Мамедова, Айсель Ибрагимли.

Также в Большом заде БМА был представлен альбом ученицы 7-го класса Средней специальной музыкальной школы-студии БМА Заррин Шукюр под названием "Qaranquş" (Ласточка), в состав которого вошли фортепианные пьесы. Название альбома неслучайно, оно символично, так как это первая композиторская работа юной Заррин Шукюр. В альбом вошли 12 пьес.

Отметим, что интерес к музыкальному искусству Заррин Шукюр проявляла с самого раннего детства, она занимается игрой на фортепиано с трех лет. Участвуя в международных и республиканских конкурсах, она всегда привлекала внимание специалистов своим исполнением. Произведения, вошедшие в альбом, были исполнены учениками и педагогами школы-студии БМА. На вечере выступили - педагоги Нурана Зейналова и Фаган Гасанли, учащиеся – пианисты Айлин Садыгзаде, Марьям Гулузаде, Асад Гулузаде, Сара Гаджиева, Фатима Калантарова, Медина Ибрагимова, скрипачка Рена Зейналлы, саксофонист Иса Калантаров, исполнитель на маримбе Мухамедали Ибрагимов, флейтистка Хатуна Гулиева, вокалист Теймур Казымов.