Заслуженный артист Азербайджана Азер Рзазаде выступит на гала-концерте Рижского оперного фестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Азер Рзазаде выступит на гала-концерте Рижского оперного фестиваля, сообщает Trend Life со ссылкой сайт Латвийской национальной оперы и балета.

Рижский оперный фестиваль проходит с 8 июня по 1 июля на сцене Латвийской национальной оперы и балета.

Фестиваль, который проводится уже более двадцати лет, стал ценной традицией, которой ждут как латвийские любители культуры, так и иностранные гости. Основанный в 1998 году, фестиваль каждое лето завершает сезон Латвийской национальной оперы, представляя самые яркие события прошедшего музыкального года.

Кульминацией фестиваля и сезона станет гала-концерт, который пройдет как в Латвийской национальной опере 30 июня, так и впервые в Елгавском концертном зале 1 июля. В концерте примут участие солисты Латвийской национальной оперы и приглашенные солисты, среди которых и Азер Рзазаде.

Азер Рзазаде (тенор) - первый азербайджанский оперный певец всемирно известной Академии Ла Скала в Милане (Италия). Родился 17 июля 1990 года в Баку в семье народного артиста Азербайджана, исполнителя народных песен Заура Рзаева. Был солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, является участником международных фестивалей, выступал со многими оркестрами мира в Австрии, Франции, Италии, России, Греции, Словакии, Чехии, Хорватии, Турции, Великобритании, ОАЭ и т.д.