В Баку открылась выставка и прошел концерт "Самая красивая страна" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку прошло открытие фотовыставки Русского географического общества "Самая красивая страна" и концерт Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), посвященных Дню России и в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией, сообщили Trend Life в пресс-службе БМА

Торжественный вечер открылся исполнением государственных гимнов двух стран. Мероприятие посетили представители дипломатических корпусов, государственных, общественных, молодежных организаций, научных и образовательных учреждений, деятели культуры Азербайджана, представители бизнес сообщества. На открытии вечера выступил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Ведущей и организатором концертной программы стала доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина, в исполнении которой прозвучали ряд произведений.

Во время музыкального вечера слушатели смогли насладиться классическими и эстрадными произведениями русских, азербайджанских и зарубежных композиторов. В концертной программе приняли участие - заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт, концертмейстер БМА Диляра Керимова, солист Государственной академической филармонии Фархад Алекперов, концертмейстер БМА Ульвия Алиева, доктор философии по искусствоведению, солистка Государственного симфонического оркестра имени Ниязи Лала Мухтарова, солистка Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Лейла Керимова, лауреат международных конкурсов Камилла Иманова и другие. В исполнении музыкантов прозвучали песни Тофига Гулиева, Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова Александра Бородина, Александры Пахмутовой, Эннио Морикконе и Оулафюра Арнальдса.

В завершение концерта руководитель Русского дома Ирек Зиннуров вручил грамоты артистам, участвующим в торжественном вечере.

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