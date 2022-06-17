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Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)

Культура Материалы 17 июня 2022 13:53
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли состоялась премьера первого балета, посвященного славной Победе Азербайджана в Карабахской войне и "Году города Шуша", под названием Dəmir Yumruq (Железный кулак), сообщает Trend Life.

В балетном спектакле за 44 минуты отражена славная летопись героизма наших воинов и отваги народа в борьбе с армянскими агрессорами в 44-дневной Отечественной войне. В премьере были использованы современные технологии, мониторы, световые и аудиовизуальные эффекты.

Одноактный балет был написан по либретто заслуженного артиста, артиста балета, сотрудника Государственного академического театра оперы и балета Азербайджана Юрия Лобачева. Композитором является руководитель отдела по работе с молодежью Союза композиторов Азербайджана, докторант и сотрудник Научно-исследовательского центра Бакинской музыкальной академии Илаха Гисмет, а балетмейстерами - заслуженные артисты Юрий Лобачев и Джейхун Губадов. Произведение поставлено выпускниками Бакинской академии хореографии. Главные партии исполнили Зохра Танрывердиева и Сеймур Гедиев. Премьера была встречена овациями зрителей.

Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "Железный кулак" в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне (ФОТО)
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