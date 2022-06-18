Состоялось мероприятие, посвященное презентации стратегии культурного развития города Лянкяран (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялось мероприятие, посвященное презентации стратегии культурного развития города Лянкяран, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие, организованное Лянкяранским региональным управлением культуры, было посвящено участию города Лянкяран в конкурсе грантов, объявленном в рамках финансируемого Евросоюзом проекта EU4Culture.

В своем выступлении на мероприятии заведующий отделом творческих индустрий и цифрового развития министерства культуры Рамиль Аббакиров отметил, что культура является одним из важных факторов, играющих большую роль в нашей жизни.

Было подчеркнуто, что проект реализуется в пяти странах "Восточного партнерства".

"На этапе реализации проекта, начиная с 2021 года, основное внимание уделяется не центру, а регионам. Восемь азербайджанских городов подали заявки на участие в проекте. На первом этапе за право на получение грантов боролись пять городов, а на втором этапе - три города - Шеки, Хырдалан и Лянкяран. Лянкяран – один из красивых и выделяющихся потенциалом городов. Если город победит, мы постараемся раскрыть его культурный потенциал посредством этой стратегии. Разработка стратегии предусмотрена на четыре года. Проект требует активной поддержки со стороны общества, его конечная цель по-прежнему служит благополучию людей", - сказал он.

Заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран Микаил Джафарзаде высоко оценил важность презентации для города, добавив, что проект сыграет важную роль в пропаганде и популяризации нашей культуры в регионе.

Было отмечено, что в рамках "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы" в городе Лянкяран был реализован ряд мероприятий. Среди них можно привести в пример работы, направленные на создание дорожной инфраструктуры, строительство предприятий, отвечающих современным требованиям, развитие предпринимательства.

Координатор проекта по Азербайджану Фируза Багыр сказала, что EU4Culture - четырехлетний проект, финансируемый ЕС для поддержки культуры и творческого сектора с особым акцентом на нестоличные города и районы в странах "Восточного партнерства". Партнером в реализации проекта в нашей стране является министерство культуры Азербайджана.

Далее на мероприятии начальник Лянкяранского регионального управления культуры Шахин Шахбазов представил культурную стратегию города.

Было отмечено, что Лянкяран – активный город, который развивается в культурном, социальном и экономическом плане. Также была представлена обширная информация о потенциале города в различных направлениях.

На мероприятии президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов поделился своим мнением о данной стратегии.

В заключение мероприятия состоялись обмен мнениями и обсуждение предложений по дальнейшим планам.