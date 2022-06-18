Министр культуры Азербайджана провел встречу с катарским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с министром культуры Катара Шейхом Абдулрахманом бин Хамадом аль-Тани, который находится в нашей стране для участия в IX Глобальном Бакинском форуме, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития культурных связей между Катаром и Азербайджаном, а также проекты, которые планируется реализовать в данной области.

Министр культуры Азербайджана особо подчеркнул постоянное развитие сотрудничества между двумя странами по различным направлениям культуры. Анар Керимом проинформировал Шейха Абдулрахмана бин Хамада аль-Тани о недавно созданном в нашей стране Киноагентстве, выразив заинтересованность в изучении опыта Катара в развитии киноиндустрии.

Также Керимов проинформировал о глобальной кампании "Мир во имя культуры".

Министр культуры Катара поблагодарил Анара Керимова за встречу, выразив удовлетворение участием в IX Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил предложения по расширению культурных связей между двумя странами и предложил разработать план совместной работы в этом направлении.