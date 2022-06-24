Тысяча и одна ночь в Гяндже – волшебный мир со сказочными героями (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова впервые состоялся показ балета "Тысяча и одна ночь", посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, Героя Социалистического труда, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера высших государственных орденов Советского Союза Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 100-летнего юбилея Фикрета Амирова.

Вечер был организован министерством культуры Азербайджана при содействии Исполнительной власти и Регионального управления культуры Гянджи, Гянджинской филармонии и Государственного академического театра оперы и балета.

Выступившие на открытии начальник Регионального управления культуры города Гянджа Васиф Джаннатов и директор музыкального сектора министерства культуры Азербайджана Вугар Гумбатов рассказали о жизни и творчестве Фикрета Амирова, внесшего большой вклад в развитие национальной и мировой культуры.

Главные партии в спектакле исполнили заслуженные артисты Азербайджана Анар Микаилов (Шахрияр), Нигяр Ибрагимова (Шахерезада) и Джамиля Керимова (Нурида). Также в спектакле приняли участие ведущие солисты балетной труппы - Сеймур Гадиев (Любимый раб Нуриды), Айан Эйвазова (Принцесса Будур), Тимур Одушев (Аладдин), Ислам Мамедов (Атаман разбойников), Динара Ширинова (Девушка), Лиана Мирабдуллаева (Марджана), Интигам Мамедов (Птица Рух) и др. Руководитель спектакля – заслуженный артист Юрий Лобачев. Выступление артистов было встречено овациями зрителей.

Шедевр национального балетного искусства, которым является балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова, был создан в 1979 году по мотивам собраний сказок "Тысячи и одной ночи" на либретто Наили Назировой, Максуда и Рустама Ибрагимбековых. Балетмейстер-постановщик - Наиля Назирова, художник - Тогрул Нариманбеков. Балет на протяжении более сорока лет с триумфом ставится на мировых сценах.