Назначен новый директор Гахского государственного кукольного театра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Соответствующим приказом министра культуры Азербайджана Анара Керимова Сеймур Велиев (Сеймур Эльсевер) назначен директором Гахского государственного кукольного театра, сообщили Trend Life в министерстве.

Нового директора коллективу театра представили заведующая сектором театра министерства культуры Азербайджана Кенуль Джафарова и консультант сектора Гюнай Гумбатова.

Отметим, что Сеймур Эльсевер родился в 1970 году в Бардинском районе. В 1992 году окончил Бакинский культурно-просветительский техникум по специальности режиссер, в 1998 году - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности "театроведение".

Работал на различных должностях в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, Государственном академическом национальном драматическом театре, а также на различных должностях в системе Национальной академии наук и министерстве культуры Азербайджана. Наряду с этим, работал в различных СМИ и телерадиокомпаниях.

Является автором многочисленных статей, рецензий, очерков, интервью, сценариев и программ, касающихся многих областей культуры и искусства, в том числе театра.