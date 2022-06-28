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Назначен новый директор Гахского государственного кукольного театра (ФОТО)

Культура Материалы 28 июня 2022 17:49
Назначен новый директор Гахского государственного кукольного театра (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Соответствующим приказом министра культуры Азербайджана Анара Керимова Сеймур Велиев (Сеймур Эльсевер) назначен директором Гахского государственного кукольного театра, сообщили Trend Life в министерстве.

Нового директора коллективу театра представили заведующая сектором театра министерства культуры Азербайджана Кенуль Джафарова и консультант сектора Гюнай Гумбатова.

Отметим, что Сеймур Эльсевер родился в 1970 году в Бардинском районе. В 1992 году окончил Бакинский культурно-просветительский техникум по специальности режиссер, в 1998 году - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности "театроведение".

Работал на различных должностях в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, Государственном академическом национальном драматическом театре, а также на различных должностях в системе Национальной академии наук и министерстве культуры Азербайджана. Наряду с этим, работал в различных СМИ и телерадиокомпаниях.

Является автором многочисленных статей, рецензий, очерков, интервью, сценариев и программ, касающихся многих областей культуры и искусства, в том числе театра.

Назначен новый директор Гахского государственного кукольного театра (ФОТО)
Назначен новый директор Гахского государственного кукольного театра (ФОТО)
Назначен новый директор Гахского государственного кукольного театра (ФОТО)
Назначен новый директор Гахского государственного кукольного театра (ФОТО)
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