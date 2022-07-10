Бывший муж на коленях, но Севиль не верит мольбам о прощении, уверениям в любви – драма в Шеки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Оперой "Севиль" завершился XI Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" в городе Шеки, организованный Союзом композиторов, Исполнительной властью Шеки при поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life. Вечер был посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова.

Спектакль был представлен коллективом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета во внутреннем дворе Верхнего караван-сарая (Yuxarı karvansaray, исторический памятник XVII века).

"Севиль" - лирико-психологическая опера в 4-х действиях, написанная в 1949-1952 годах Фикретом Амировым по мотивам одноимённой драмы драматурга Джафара Джаббарлы. Либретто на азербайджанском - Талета Эюбова.

Опера посвящена теме раскрепощения азербайджанской женщины. Действие оперы происходит в Баку в 1918-1919 году, 4-е действие - спустя десять лет. По сюжету, сын простого крестьянина Атакиши - Балаш, добившись "положения" в обществе, усвоил внешний "европейский лоск", но по существу так и остался невеждой и мещанином. В простой любящей жене Севиль его отталкивает отсутствие "светскости". Балаш видит свой идеал в мещанке Дильбер, прошедшей в Париже "курс маникюра" и считающейся законодательницей "хорошего тона". По наущению Дильбер Балаш выгоняет Севиль из дому и разлучает её с маленьким сыном Гюндюзом. Дильбер использует Балаша, который имеет доступ к государственной казне, в корыстных интересах своих друзей Абдулали бека и Мамедали бека. Сестра Балаша Гюлюш вступается за права Севиль. Гюлюш, Атакиши и отец Севиль Баба-киши, возмущенные низостью Балаша, отворачиваются от него. Вскоре Севиль решительно восстает против косных традиций и твердо идет к намеченной цели. Завершив образование в Москве, счастливая Севиль возвращается в Баку. Опустившийся вконец Балаш сознает низость своих поступков, на коленях просит прощения. Однако уже поздно - Севиль не верит его мольбам о прощении, уверениям в любви.

Главные партии в опере "Севиль" исполняли ведущие солисты театра - Фатима Джафарзаде (партия Севиль), заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов (Балаш), Инара Бабаева (Дильбяр), Джахангир Гурбанов (Атакиши), Сабина Вахабзаде (Гюлюш), Турал Агасиев (Абдулали бек), солист Фахмин Ахмедлы (Мамедали бек). Дирижер - заслуженный артист, главный дирижер театра Эйюб Гулиев. Режиссер - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

По окончании спектакля глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов выразил огромную благодарность коллективу театра за участие в фестивале, отметив, что показ оперы в Шеки стал большим событием в культурной жизни города.

"Шелковый путь" является традиционным фестивалем Союза композиторов Азербайджана, который ежегодно с 2010 года проводится в одном из прекрасных уголков нашей страны – Шеки. За это время в программах фестиваля приняли участие различные музыкальные коллективы и солисты из множества стран мира – от Америки до Японии и от Европы до Китая. Концерты всегда проходят на открытом воздухе, на фоне исторических памятников архитектуры и искусства.