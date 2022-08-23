Под открытым небом в Ичери шехер открылась выставка "Яркие цвета лета" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку - Ичери шехер, перед галерей Art Tower открылась выставка работ художника-режиссера Назима Мамедова (1934 - 2004), организованная НПО Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

В экспозиции "Яркие цвета лета" под открытым небом представлено восемь работ, распечатанных на банерах большого формата. Художественные произведения Назима Мамедова - отражение его яркой души, красочный и яркий гимн цвету. Для его работ характерны сочные краски, яркие цветовые гаммы, которые дают зрителю ощущение сказки наяву и погружают в яркий и прекрасный мир волшебной фантазии.

Имя Назима Мамедова неразрывно связано с самыми любимыми отечественными мультфильмами. Будучи одним из авторов первых азербайджанских мультфильмов, он внес большой вклад в становление и развитие национальной анимации. Назим Мамедов является выпускником художественного училища имени Азима Азимзаде и курсов киностудии "Союзмультфильм" в Москве, с 1961 года работал режиссером-мультипликатором на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Принимал участие в производстве сорока документальных фильмов. Свой первый мультипликационный фильм "Медведь и мышь" снял в 1970 году. А в 1988 году создал первую в республике мультфильм-оперу в 5 частях "Прекрасная Фатма". Назим Мамедов также занимался станковой живописью, графикой, книжной детской иллюстрацией, его картины широко известны в Азербайджане и за рубежом.

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(Автор: Вугар Иманов)