Будет реализован проект "Шушинская творческая мастерская"

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и поддержке Управления государственного заповедника города Шуша 26-28 августа в культурной столице Азербайджана – городе Шуша будет реализован проект "Şuşa yaradıcılıq emalatxanası" (Шушинская творческая мастерская) с участием творческих деятелей, сообщили Trend Life в министерстве.

В рамках проекта представители творческой сферы из Азербайджана и Турции посетят Шушинскую крепость, Дом Узеира Гаджибейли, разрушенный армянскими оккупантами, Дом-музей Бюльбюля, Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, расстрелянные армянами памятники известным деятелям азербайджанской культуры – Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, побывают на Джыдыр дюзю.

Цели проведения данного проекта – через произведения искусства более подробно информировать мировую и местную общественность о совершенном на наших исторических землях вандализме и разрушенных памятниках, а также ближе познакомить с культурным наследием, богатой историей и традициями Азербайджана через работы, которые представят около 30 творческих людей, участвующих в проекте.

Работы, созданные творческими деятелями под впечатлениями от визита, через определенное время будут представлены широкой аудитории на мероприятии, которое будет организовано в Баку.