В Баку пройдут Дни польского кино – картины лауреатов международных кинофестивалей

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдут Дни польского кино, организуемые Союзом кинематографистов Азербайджана и Фестивалем польского кино "Висла", сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Показ картин пройдет в CinemaPlus Azerbaijan. Зрителям будут представлены новые картины, лауреаты международных кинофестивалей.

6 сентября будет представлен документальный фильм Павела Лозинского "Взгляд с балкона" (2021), который был отмечен Гран-при на Международном фестивале в Локарно в отделе "Неделя критики". Автор представляет взгляд с балкона своей квартиры на проходящих людей. Съемки велись на протяжении около двух лет.

13 сентября будет показан полнометражный художественный фильм Яна Комаса "Тело Христово" (2019), который был номинирован на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. По сюжету, 20-летний заключённый - Даниэль, переживший духовное перерождение, мечтает посвятить себя служению Богу, однако судимость за плечами препятствует этому. Воспользовавшись случаем, он выдаёт себя за выпускника семинарии и занимает место заболевшего ксёндза в приходе небольшого провинциального городка, завоевывает уважение прихожан, но его прошлая жизнь заявляет о себе..

20 сентября будет показана картина Михала Кавецки "Никакого героя" (2021). Это глубоко трогательный документальный фильм о необычном спортсмене–паралимпийце, неоднократном чемпионе по горным лыжам, чьи сложные отношения с семьей являются гораздо большим препятствием на пути к олимпийскому "золоту", чем физические ограничения.

27 сентября будет представлен полнометражный художественный фильм Яна Матушинского "Не оставляй следов" (2021). Сюжет: 1983 год. Вся Польша потрясена случаем с Гжегожем Пшемыком - старшеклассником, забитым милицией до смерти. Юрек, единственный свидетель избиения, в одночасье становится врагом государства номер один.