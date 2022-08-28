Разрушения, которые я увидел в Агдаме, тронули меня до глубины души - художник из Турции

ШУША /Trend Life/ - Разрушения, которые я увидел в Агдаме, тронули меня до глубины души.

Об этом сказал в воскресенье Trend Life участник международного проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku" ("Şuşa və Bakı Gənclər İncəsənət Düşərgəsi"/"Молодежный творческий лагерь - Шуша и Баку"), художник из Анкары (Турция) Альпер Бакыджи.

"Два дня назад мы прибыли в Баку, оттуда отправились в Агдам. Воочию увидели освобожденные от оккупации территории и учиненные армянами разрушения. Разрушения, которые я увидел в Агдаме тронули меня до глубины души… Мы посетили Джума-мечеть, увидели разрушенное здание Агдамского государственного драматического театра... После посещения Агдама участники проекта прибыли в город Шуша. Атмосфера города замечательная. Художники - участники проекта рады посетить этот прекрасный край", - сказал он.

Отметим, что международный проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku" реализуется в рамках "Года города Шуша" 26 августа – 5 сентября 2022 года. Проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku", реализуемый министерством культуры, Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, посольством нашей страны в Испании и Национальной комиссией Андорры по делам ЮНЕСКО, организован для иностранных художников, которые, вдохновившись историческими местами и природой Азербайджана, создадут свои работы. В проекте участвуют 16 художников.