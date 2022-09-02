Фильм "Махмуд и Марьям" по роману народного писателя Эльчина Эфендиева показали в Катаре (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе посольства Азербайджана в Катаре в рамках "Года города Шуша" в драматическом театре культурного городка "Катара" состоялся первый показ фильма "Махмуд и Марьям" на арабском языке, сообщили Trend Life в Международном фонде тюркской культуры и наследия.

Отметим, что "Махмуд и Марьям" считается первым азербайджанским фильмом, показанным в Дохе.

В церемонии презентации фильма приняли участие генеральный директор культурного городка "Катара" Халид Ибрагим Аль-Сулайти, посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, посол Турции в Катаре Мехмет Мустафа Гексу, общественные деятели Катара, дипломатический корпус и послы ряда стран, аккредитованных в Катаре (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова, Украина), представители местных СМИ, а также представители проживающей в этой стране азербайджанской общины.

Выступивший перед показом фильма посол Рашад Исмаилов выразил признательность руководству Фонда культурного городка "Катара" за оказанную помощь и поддержку, а также гостей за принятие приглашения и участие в мероприятии.

Далее посол вкратце рассказал о фильме, отметив, что он был снят в 2013 году турецким режиссером Мехметом Адой Озтекином по одноименному роману народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева и является первым кинопроектом в азербайджано-турецком сотрудничестве. Главные роли исполнили Арас Булут Ийнемли и Ева Дедова.

Посол отметил, что фильм "Махмуд и Марьям" дублирован на арабский язык и впервые представляется в арабских странах - в Катаре.

Выступившая на мероприятии президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева выразила благодарность посольству Азербайджана в Катаре и Фонду культурного городка "Катара" за организацию показа фильма. Она отметила, что съемки фильма проходили в Баку и других городах Азербайджана, а также в Турции. Гюнай Эфендиева добавила, что в 2013 году фильм был показан в Азербайджане и Турции.

Отметим, что информация о показе фильме "Махмуд и Марьям", состоявшемся в культурном городке "Катара", была опубликована в таких англоязычных газетах Катара, как "Gulf Times" и "The Peninsula", а также на официальном сайте и в социальных сетях культурного городка "Катара".