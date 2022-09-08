Матч футбольного клуба "Карабах" – на самом большом экране страны

БАКУ /Trend Life/ - Футбольный клуб "Карабах" – 9-кратный чемпион Азербайджана - сегодня начинает выступление в групповом этапе Лиги Европы. Команда главного тренера Гурбана Гурбанова сыграет в гостях с немецким "Фрайбургом". Матч можно будет посмотреть в зале IMAX кинотеатра Park Cinema Flame Towers, сообщили Trend Life в пресс-службе сети Park Cinema.

Еврокубковая кампания "Карабаха" в этом сезоне принесла немало ярких событий – агдамцы обыграли чемпионов Польши, Швейцарии и Венгрии, и им оставалось совсем чуть-чуть, чтобы добиться того же успеха в случае с чешской "Викторией".

Интерес к матчам "Карабаха" продолжает оставаться на самом высоком уровне, о чем свидетельствует и тот факт, что матч против "Фрайбурга" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы можно будет посмотреть вживую на самом большом экране страны – в зале IMAX кинотеатра Park Cinema Flame Towers.

Для Park Cinema это не единственный опыт показа матчей агдамской команды – до этого в зале IMAX демонстрировался матч "Карабаха" против "Виктории", а в холле даже была организована небольшая фан-зона.

Напомним, что матч начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени. Приобрести билеты можно в кассах кинотеатра и на сайте www.parkcinema.az