В Баку прозвучала "Ay Laçın" в исполнении японской певицы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся джазовый концерт с участием японской пианистки, исполнительницы Ямамото Киоко (Yamamoto Kyoko), сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.

Выступление японской исполнительницы вызвало большой интерес у бакинской публики. Исполнение Ямамото Киоко в сопровождении солистов Международного центра мугама буквально окутывало слушателей своей мелодичностью и гармонией. Энергетика, музыкальные интонации японской певицы приковывали все внимание зрителей к сцене.

Японская музыка включает в себя большое количество жанров, от традиционных и свойственных только этой стране до множества жанров современной музыки, и прошедший в Центре мугама концерт позволил всем, кто посетил это мероприятие, насладиться музыкальной культурой Японии.

На вечере Ямамото Киоко подготовила для слушателей сюрприз – вместе с азербайджанскими музыкантами, солистами Центра мугама она исполнила азербайджанскую народную песню "Ay Laçın".

Выступление было встречено бурными аплодисментами публики.