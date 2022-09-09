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В Баку прозвучала "Ay Laçın" в исполнении японской певицы (ВИДЕО)

Культура Материалы 9 сентября 2022 14:39 (UTC +04:00)
В Баку прозвучала "Ay Laçın" в исполнении японской певицы (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся джазовый концерт с участием японской пианистки, исполнительницы Ямамото Киоко (Yamamoto Kyoko), сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.

Выступление японской исполнительницы вызвало большой интерес у бакинской публики. Исполнение Ямамото Киоко в сопровождении солистов Международного центра мугама буквально окутывало слушателей своей мелодичностью и гармонией. Энергетика, музыкальные интонации японской певицы приковывали все внимание зрителей к сцене.

Японская музыка включает в себя большое количество жанров, от традиционных и свойственных только этой стране до множества жанров современной музыки, и прошедший в Центре мугама концерт позволил всем, кто посетил это мероприятие, насладиться музыкальной культурой Японии.

На вечере Ямамото Киоко подготовила для слушателей сюрприз – вместе с азербайджанскими музыкантами, солистами Центра мугама она исполнила азербайджанскую народную песню "Ay Laçın".

Выступление было встречено бурными аплодисментами публики.

В Баку прозвучала "Ay Laçın" в исполнении японской певицы (ВИДЕО)
В Баку прозвучала "Ay Laçın" в исполнении японской певицы (ВИДЕО)
В Баку прозвучала "Ay Laçın" в исполнении японской певицы (ВИДЕО)
В Баку прозвучала "Ay Laçın" в исполнении японской певицы (ВИДЕО)
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