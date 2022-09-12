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Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)

Культура Материалы 12 сентября 2022 18:34 (UTC +04:00)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках традиционного Форума ассоциаций в 15 муниципальных округах Парижа представлены павильоны Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA), посвященные культуре Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ADFA.

В павильонах, вызвавших большой интерес парижан и гостей столицы, представлены литература об истории, искусстве, традициях и современной жизни Азербайджана на французском языке, а также национальные сладости, костюмы.

Гостям павильонов рассказывают об исторических традициях мультикультурализма и толерантности в Азербайджане.

Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа (ФОТО)
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