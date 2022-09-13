Азербайджан представлен на Фестивале национальных культур в Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на Фестивале национальных культур, посвященном 880-летию Гомеля, сообщает Trend Life.

Торжественное открытие праздника прошло на набережной реки Сож c участием около тысячи человек. В рамках фестиваля гостям были представлены песни и танцы народов Беларуси, культура и традиции.

Павильон Азербайджана был организован Конгрессом азербайджанских общин Беларуси. Здесь продемонстрировали колоритные культуру и традиции нашего народа, национальную кухню и сладости, костюмы и атрибуты Азербайджана. Гости праздника продегустировали вкусные плов, шашлык, гранатовый сок, фрукты и овощи, долму, шекербуру, пахлаву, гогал и т.д. Руководители Гомеля, посетив павильон Азербайджана, ближе познакомились с азербайджанскими традициями и культурой, попробовали азербайджанские сладости и чай. Танцевальный ансамбль Sarı gəlin продемонстрировал народные танцы, такие как "Uzun dərə", "Nazeləmə", "Ağ çiçək" и тд. Участники мероприятия вместе танцевали азербайджанский народный танец "Yallı".