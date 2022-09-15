Спектакли бакинской русдрамы, запланированные на ближайшие дни, не состоятся

БАКУ /Trend Life/ - Спектакли Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, запланированные на 16 и 17 сентября, не состоятся, сообщили Trend Life в театре.

Коллектив театра выражает соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении широкомасштабной провокации армянских вооруженных сил.

В театре сказали, что зрители, которые приобрели билеты на эти даты, могут вернуть их или обменять на другие даты.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

При предотвращении провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.