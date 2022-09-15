Скончался заслуженный работник культуры Ильдырым Касимов… - он был организатором гастролей Муслима Магомаева

БАКУ /Trend Life/ - На 89 году жизни скончался заслуженный работник культуры Азербайджана Ильдырым Касимов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Ильдырым Касимов родился 7 декабря 1933 года в городе Баку. В 1969 году окончил культурно-просветительский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М.А.Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Трудовую деятельность начал в 1956 году.

Он долгие годы был директором коллектива под руководством Муслима Магомаева. В 60-е годы, во время сценической деятельности легендарного певца, являлся организатором его гастролей по всем регионам бывшего СССР.

В 1978-2004 годах в качестве генерального директора Государственного гастрольно-концертного объединения "Азерконцерт" Ильдырым Касимов проявил высокий профессионализм и организаторские способности в проведении многих масштабных мероприятий государственного уровня и международного значения.

Он работал с известными музыкантами Азербайджана и бывшего СССР. Среди них - Рашид Бейбутов, маэстро Ниязи, Тофиг Гулиев, Зейнаб Ханларова, Чингиз Садыгов, Талят Гасымов, Фархад Бадалбейли, Вахтанг Кикабидзе, Алла Пугачева и многие другие.

В 2009-2012 годах Ильдырым Касимов был заместителем директора Международного центра мугама, в 2013-2021 годах - директором ансамбля народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой.

Ильдырым Касимов скончался 15 сентября в Баку.

Allah rəhmət eləsin!