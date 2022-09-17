Очарование одежды: выставка Этнографического музея Белграда в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Очарование одежды: выставка Этнографического музея Белграда", сообщили Trend Life в музее.

На выставке, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией, представлены 64 экспоната из коллекции Этнографического музея Белграда.

Предметы, отражающие культурное наследие сербского народа и его образ жизни в минувшую эпоху, представляют собой женскую и мужскую одежду XIX-XX веков, использовавшуюся на Балканском полуострове и Среднедунайской низменности.

Выставка привлекает внимание богатым художественным оформлением экспонатов. Это образцы городской и сельской повседневной, а также праздничной одежды, выполненной с высоким вкусом благодаря гармонии элементов узора, цвета, фасона и формы.

Выставка, организованная министерством культуры Азербайджана, министерством культуры и информации Сербии, Азербайджанским национальным музеем ковра и Этнографическим музеем Белграда при поддержке посольства Сербии в нашей стране, продлится до 16 октября.

В ее рамках будут организованы мастер-классы для взрослых и детей по орнаментам сербских традиционных вышивок – раскраска схем для вышивки, вышивка гайтаном (шнуром) по фетру вприкреп и вышивка крестом.

Отметим, что в рамках сотрудничества, которое началось между Азербайджанским национальным музеем ковра и Этнографическим музеем Белграда в 2016 году, уже реализовано несколько проектов, проведены выставки.